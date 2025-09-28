Italia del volley è doppietta mondiale! Anche gli uomini sono campioni la Juve si complimenta così sui social – FOTO

Italia del volley sul tetto del mondo: dopo le donne, anche gli uomini di De Giorgi vincono il Mondiale. E la Juventus celebra gli Azzurri sui social. Un’impresa storica, una doppietta leggendaria che tinge d’azzurro il mondo della pallavolo. Dopo il trionfo della squadra femminile, anche la Nazionale maschile italiana di volley ha vinto il campionato mondiale. Un successo straordinario che conferma l’Italia come la superpotenza indiscussa di questo sport. E a celebrare gli Azzurri, arriva anche il messaggio della Juventus. La squadra allenata dal CT Ferdinando “Fefé” De Giorgi ha conquistato il titolo iridato a Manila, nelle Filippine, al termine di una finale dominata contro la Bulgaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia del volley, è doppietta mondiale! Anche gli uomini sono campioni, la Juve si complimenta così sui social – FOTO

CAMPIONI DEL MONDO! L’Italia del volley conquista il secondo titolo Mondiale consecutivo, il quinto totale. Straordinari! Orgoglio azzurro Vai su X

L’ITALIA È IN FINALE AL MONDIALE DI VOLLEY In quella che è stata a tutti gli effetti una finale anticipata, l’Italia di De Giorgi batte 3-0 la Polonia e vola alla finale del Mondiale. Dalla finale vinta proprio contro la Polonia 3 anni fa alla semifinale vinta oggi. - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Bulgaria in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, la diretta: gli azzurri cercano la doppietta - Oggi è il giorno della finale dei Mondiali di pallavolo maschile tra Italia e Bulgaria: il match sarà trasmesso in chiaro in televisione su Rai e in ...

Italia volley, tutti i record: quinto titolo iridato (solo l'Urss ne vinse 6), De Giorgi nella storia - L'Italia della pallavola maschile si porta a casa un altro successo, battendo la Bulgaria 3-