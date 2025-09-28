Italia del volley è doppietta mondiale! Anche gli uomini sono campioni la Juve si complimenta così sui social – FOTO

Italia del volley sul tetto del mondo: dopo le donne, anche gli uomini di De Giorgi vincono il Mondiale. E la Juventus celebra gli Azzurri sui social. Un’impresa storica, una doppietta leggendaria che tinge d’azzurro il mondo della pallavolo. Dopo il trionfo della squadra femminile, anche la Nazionale maschile italiana di volley ha vinto il campionato mondiale. Un successo straordinario che conferma l’Italia come la superpotenza indiscussa di questo sport. E a celebrare gli Azzurri, arriva anche il messaggio della Juventus. La squadra allenata dal CT Ferdinando “Fefé” De Giorgi ha conquistato il titolo iridato a Manila, nelle Filippine, al termine di una finale dominata contro la Bulgaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

