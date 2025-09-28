Italia capitale mondiale della pallavolo | gli uomini si confermano primi al mondo due Mondiali consecutivi cinque in tutto

L’Italia della pallavolo è di nuovo campione del mondo. Dopo una partita combattuta ed equilibrata con la Bulgaria Fefè de Giorgi vince la battaglia delle panchine con Blengini, che era stato mandato via dalla Federazione dopo gli insuccessi del 2021 (anno seguito da un vero e proprio ricambio generazionale vincente ndr). Il primo set è stato piuttosto combattuto ma gestito con lucidità. L’Italia in questa situazioni mostra sempre di avere un quid in più, un dna vincente. Era stato così anche con le ragazze in finale contro la Turchia e soprattutto contro il Brasile di Gabi.  Gli azzurri soffrono il muro bulgaro ma riescono a variare molto i colpi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

