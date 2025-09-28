Italia campione del mondo volley pagelle | Giannelli condottiero 9 Michieletto carro armato 9 De Giorgi maestro 10

Ilmessaggero.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia è campione del mondo per la seconda volta di fila. Il quinto titolo della storia. Una sola volta, in finale, in casa - ed era il 1978 - gli azzurri hanno perso l'ultimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

italia campione del mondo volley pagelle giannelli condottiero 9 michieletto carro armato 9 de giorgi maestro 10

© Ilmessaggero.it - Italia campione del mondo volley, pagelle: Giannelli condottiero (9), Michieletto carro armato (9), De Giorgi maestro (10)

In questa notizia si parla di: italia - campione

Bikers Racing Team, Elia Sammartin campione d’Italia

Il monrealese Marco Faraci, portiere campione d’Italia: premiato da Arcidiacono

Italia campione del mondo, 19 anni fa il trionfo in Germania. La strada verso la vittoria e cosa fanno ora gli eroi di Berlino

italia campione mondo volleyL’Italia è campione del mondo anche di pallavolo maschile! Dominio assoluto con la Bulgaria - Dominio Italia ai Mondiali di volley maschili, Bulgaria schiacciata con un netto 3- Secondo fanpage.it

italia campione mondo volleyVolley, Italia campione del mondo, un altro oro per Yuri Romanò di Paderno Dugnano - L’Italia del volley maschile è di nuovo Campione del Mondo e anche stavolta, come nel 2022, tra i trascinatori della nazionale di pallavolo maschile, c’è ... Si legge su ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Italia Campione Mondo Volley