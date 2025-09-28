Italia campione del mondo di Volley Gli azzurri battono la Bulgaria 3-1 25-21 25-17 17-25 25-10 e sono nella storia secondo successo di fila

Ilmessaggero.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

