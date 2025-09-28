L’Italia è padrona del volley internazionale: nel giro di tre settimane le nostre Nazionali si sono laureate Campionesse del Mondo, conquistando il titolo iridato in maniera nitida. Lo scorso 7 settembre le ragazze del CT Julio Velasco si erano imposte a Bangkok (Thailandia), sconfiggendo la Turchia per 3-2 al termine di una partita epica, dopo che il giorno prima avevano battuto il Brasile al tie-break in un confronto leggendario. Oggi, domenica 28 settembre, sono stati i ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno fatto festa a Manila (Filippine), regolando la Bulgaria per 3-1 dopo il roboante 3-0 inflitto alla Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia campione del mondo di volley con uomini e donne nello stesso anno! Non accadeva da 65 anni…