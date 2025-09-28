Italia campione del mondo di pallavolo Bulgaria battuta 3-1 in finale
(Adnkronos) – L'Italia ha vinto i Mondiali di pallavolo maschile 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, domenica 28 settembre, la Bulgaria 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10 nella finale della rassegna iridata di scena a Manila, nelle Filippine. La squadra allenata da ct Fefé De Giorgi si conferma così campione del mondo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
