Italia campione del mondo | battuta la Bulgaria azzurri pazzeschi

Thesocialpost.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia del volley maschile è di nuovo campione del mondo. A Manila gli azzurri hanno sconfitto la Bulgaria con un netto 3-1 nella finale iridata, confermandosi sul trono conquistato tre anni fa. Una partita spettacolare, che ha visto la squadra di Ferdinando De Giorgi imporsi con autorità dopo un momento di difficoltà, trascinata dai colpi di Michieletto, Romanò e Bottolo, protagonisti assoluti di un successo che entra nella storia. Il match si era aperto con un primo set combattuto, chiuso sul 25-20 grazie alla lucidità di Romanò (7 punti) e Bottolo, capace di capitalizzare l’errore di formazione bulgaro nel finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia campione del mondo battuta la bulgaria azzurri pazzeschi

© Thesocialpost.it - Italia campione del mondo: battuta la Bulgaria, azzurri pazzeschi

In questa notizia si parla di: italia - campione

Bikers Racing Team, Elia Sammartin campione d’Italia

Il monrealese Marco Faraci, portiere campione d’Italia: premiato da Arcidiacono

Italia campione del mondo, 19 anni fa il trionfo in Germania. La strada verso la vittoria e cosa fanno ora gli eroi di Berlino

italia campione mondo battutaItalia campione del mondo di pallavolo, Bulgaria battuta 3-1 in finale - Gli azzurri hanno battuto oggi, domenica 28 settembre, la Bulgaria 3- adnkronos.com scrive

italia campione mondo battutaCampini del mondo! L'Italvolley batte la Bulgaria in finale - Il titolo degli azzurri segue quello conquistato dalle donne qualche settimana fa. Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Campione Mondo Battuta