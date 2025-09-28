Italia campione del mondo | battuta la Bulgaria azzurri pazzeschi
L’Italia del volley maschile è di nuovo campione del mondo. A Manila gli azzurri hanno sconfitto la Bulgaria con un netto 3-1 nella finale iridata, confermandosi sul trono conquistato tre anni fa. Una partita spettacolare, che ha visto la squadra di Ferdinando De Giorgi imporsi con autorità dopo un momento di difficoltà, trascinata dai colpi di Michieletto, Romanò e Bottolo, protagonisti assoluti di un successo che entra nella storia. Il match si era aperto con un primo set combattuto, chiuso sul 25-20 grazie alla lucidità di Romanò (7 punti) e Bottolo, capace di capitalizzare l’errore di formazione bulgaro nel finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
