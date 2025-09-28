Italia-Bulgaria via alla finale | gli azzurri cercano di replicare l' impresa delle donne

Dopo l'impresa in semifinale eliminando la Polonia campione d'Europa, l'Italia cerca il secondo titolo Mondiale consecutivo nella pallavolo maschile. Gli uomini di Fefé De Giorgi hanno di fronte la temibile Bulgaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Bulgaria, via alla finale: gli azzurri cercano di replicare l'impresa delle donne

In questa notizia si parla di: italia - bulgaria

Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna

Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia

Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

#Italia-#Bulgaria, dove vedere in tv la finale dei Mondiali di volley: data e orario - X Vai su X

Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Bulgaria, finale Mondiali volley: orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La diretta - Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno travolto ieri, in quella che molti consideravano ... Lo riporta msn.com

Mondiali maschili 2025 - LIVE! Italia-Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le informazioni utili - Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. eurosport.it scrive