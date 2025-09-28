Italia-Bulgaria oggi Finale Mondiali volley 2025 | orario tv programma streaming

Oggi domenica 28 settembre (ore 12.30) si gioca Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver travolto la Polonia con un perentorio 3-0 in quello che poteva essere considerato un atto conclusivo anticipato, la nostra Nazionale tornerà in campo a Pasay City (Manila, Filippine) per completare l’opera. Gli azzurri dovranno fare i conti con l’ultimo ostacolo verso la gloria e partiranno con i favori del pronostico, ma non potranno sottovalutare un avversario che si è reso protagonista di una cavalcata a sorpresa. I Campioni del Mondo in carica incroceranno l’imbattuto sestetto di coach Chicco Blengini, reduce dal successo per 3-1 sulla Cechia dopo aver rimontato dallo 0-2 contro gli USA nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

