Italia-Bulgaria oggi Finale Mondiali volley 2025 | orario tv programma streaming
Oggi domenica 28 settembre (ore 12.30) si gioca Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver travolto la Polonia con un perentorio 3-0 in quello che poteva essere considerato un atto conclusivo anticipato, la nostra Nazionale tornerà in campo a Pasay City (Manila, Filippine) per completare l’opera. Gli azzurri dovranno fare i conti con l’ultimo ostacolo verso la gloria e partiranno con i favori del pronostico, ma non potranno sottovalutare un avversario che si è reso protagonista di una cavalcata a sorpresa. I Campioni del Mondo in carica incroceranno l’imbattuto sestetto di coach Chicco Blengini, reduce dal successo per 3-1 sulla Cechia dopo aver rimontato dallo 0-2 contro gli USA nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - bulgaria
Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna
Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
L’Italia sfiderà la Bulgaria nella finale dei Mondiali di volley: dove giocano i tutti verdi e dove allena Blengini - - X Vai su X
NON CI SONO SCUSE DOMANI Tutti davanti allo schermo: è tempo di finale mondiale! 28 Settembre, ore 12:30 Italia vs Bulgaria (Disponibile sulla rai in diretta televisiva o in streaming su Rai Play, DAZN e VBTV) #FipavCalabria #Volleyball #ItaliaV - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Bulgaria, dove vedere in tv la finale dei Mondiali di volley: data e orario - La nazionale azzurra, dopo aver superato la Polonia in semifinale, cerca la conferma del titolo conquistato nel 2022: tutti i dettagli ... Secondo corrieredellosport.it
Quando si gioca la finale mondiale Italia-Bulgaria, i precedenti e dove vederla in tv - Domani a ora di pranzo gli azzurri guidati da De Giorgi possono conquistare il quinto titolo iridato della loro storia. Riporta sportal.it