Italia-Bulgaria oggi finale dei Mondiali di pallavolo | orario e dove vederla in tv in chiaro

(Adnkronos) – L'Italia di pallavolo è in finale nei Mondiali 2025. Oggi, domenica 28 settembre, la Nazionale maschile azzurra sfida la Bulgaria – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nell'ultimo atto del torneo iridato di scena nelle Filippine, a cui gli uomini allenati da ct Fefé De Giorgi arrivano da campioni in carica. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: italia - bulgaria

Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna

Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia

Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

Fantastica Italia, è in finale: ultimo ostacolo la Bulgaria, De Giorgi incrocia l’ex ct Blengini - X Vai su X

L'Italia batte la Polonia e conquista la finale del mondiale che si sta disputando nelle Filippine. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la nazionale avversaria in 3 set, con il punteggio di 25-21, 25-22, 25-23. In finale sarà sfida contro la Bulgaria. #it - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Bulgaria oggi in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in TV e streaming - Bulgaria è la finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma oggi alle 12:30, ora italiana ... Segnala fanpage.it

Italia-Bulgaria oggi, Finale Mondiali volley 2025: orario, tv, programma, streaming - Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver travolto la Polonia con un ... Lo riporta oasport.it