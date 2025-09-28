Italia-Bulgaria l’ultima sfida mondiale del volley maschile oggi alle 12.30

Ancora una volta la Nazionale maschile di volley si ritrova davanti all’atto conclusivo: oggi l’Italia sfida la Bulgaria per il titolo mondiale a Manila, con la prima battuta fissata alle 12.30 ora italiana, diretta su Rai 2 e streaming gratuito su RaiPlay. Contesto della sfida iridata L’appuntamento odierno chiude un cammino cominciato tre settimane fa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

