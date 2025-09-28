Italia-Bulgaria in tv | la diversa scelta editoriale della RAI rispetto alla finale femminile

Oggi, domenica 28 settembre, andranno in scena a Pasay City, nelle Filippine, entrambe le finali dei Mondiali 2025 di volley maschile: alle ore 12.30 italiane, nel secondo incontro in programma, che metterà in palio il titolo iridato, l’Italia affronterà la Bulgaria. La RAI, a differenza di quanto fatto con le donne, quando l’ultimo atto iridato fu trasmesso su Rai 1, ha confermato Rai 2 come rete per la sfida degli uomini, sebbene i due match si giocassero allo stesso orario italiano: Linea Verde potrà assicurare uno share maggiore del volley, o i vertici dell’azienda non sono stati soddisfatti dagli ascolti dei turni precedenti? Dopo l’ultimo atto odierno ne sapremo di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

