Italia-Bulgaria finale mondiale | orgoglio azzurro Live 2-1 25-21; 25-17; 17-25; 9-3

Xml2.corriere.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'impresa in semifinale eliminando la Polonia campione d'Europa, l'Italia cerca il secondo titolo Mondiale consecutivo nella pallavolo maschile. Gli uomini di Fefé De Giorgi hanno di fronte la temibile Bulgaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

italia bulgaria finale mondiale orgoglio azzurro160live 2 1 25 21 25 17 17 25 9 3

© Xml2.corriere.it - Italia-Bulgaria finale mondiale: orgoglio azzurro Live 2-1 (25-21; 25-17; 17-25; 9-3)

In questa notizia si parla di: italia - bulgaria

Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna

Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia

Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

italia bulgaria finale mondialeLIVE Finale Mondiale: Italia-Bulgaria 2-0, 12-18 azzurri in black out - Il successo dell'Italia sulla Polonia nella semifinale del Mondiale fa boom anche in tv. Si legge su gazzetta.it

italia bulgaria finale mondialeItalia-Bulgaria, diretta Mondiale volley: la finale in tempo reale - I ragazzi di De Giorgi si apprestano ad affrontare una sfida importantissima dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro la Polonia in semifinale ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Bulgaria Finale Mondiale