Italia-Bulgaria finale mondiale | deciso allungo bulgaro Live 2-0 25-21; 25-17; 14-19

28 set 2025

Dopo l'impresa in semifinale eliminando la Polonia campione d'Europa, l'Italia cerca il secondo titolo Mondiale consecutivo nella pallavolo maschile. Gli uomini di Fefé De Giorgi hanno di fronte la temibile Bulgaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

