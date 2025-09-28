Italia-Bulgaria finale del Mondiale di volley | grande equilibrio nel 1° set Diretta 12-12

Xml2.corriere.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'impresa in semifinale eliminando la Polonia campione d'Europa, l'Italia cerca il secondo titolo Mondiale consecutivo nella pallavolo maschile. Gli uomini di Fefé De Giorgi hanno di fronte la temibile Bulgaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

italia bulgaria finale del mondiale di volley grande equilibrio nel 1176 set160diretta 12 12

© Xml2.corriere.it - Italia-Bulgaria, finale del Mondiale di volley: grande equilibrio nel 1° set Diretta 12-12

In questa notizia si parla di: italia - bulgaria

Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna

Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia

Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

italia bulgaria finale mondialeMondiali pallavolo maschile 2025, finale Italia-Bulgaria – La diretta - L'Italia scende in campo per la finale dei Mondiali pallavolo maschile 2025, a Pasay City, Filippine. Riporta lapresse.it

italia bulgaria finale mondialeItalia-Bulgaria, diretta Mondiale volley: la finale in tempo reale - I ragazzi di De Giorgi si apprestano ad affrontare una sfida importantissima dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro la Polonia in semifinale ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Bulgaria Finale Mondiale