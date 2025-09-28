Italia-Bulgaria finale dei Mondiali Pallavolo 2025 | orario precedenti e dove vederla in TV e streaming

Con negli occhi ancora la splendida vittoria degli azzurri della pallavolo contro la Polonia, nemmeno il tempo di godersi risultato e prestazione che si deve voltare pagina per scrivere quella più importante: domenica 28 settembre è tempo di finale Mondiale tra l'Italia e la Bulgaria. Per l'Italvolley si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Bulgaria La forza della Bulgaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali Pallavolo 2025: orario, precedenti e dove vederla in TV e streaming

In questa notizia si parla di: italia - bulgaria

Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna

Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia

Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

Fantastica Italia, è in finale: ultimo ostacolo la Bulgaria, De Giorgi incrocia l’ex ct Blengini - X Vai su X

L'Italia batte la Polonia e conquista la finale del mondiale che si sta disputando nelle Filippine. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la nazionale avversaria in 3 set, con il punteggio di 25-21, 25-22, 25-23. In finale sarà sfida contro la Bulgaria. #it - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali Pallavolo 2025: orario, precedenti e dove vederla in TV e streaming - 30 italiane, la Nazionale di pallavolo maschile si gioca il Mondiale contro la Bulgaria: cosa c'è da sapere sugli avversari, i precedenti e dove vederla in diretta ... ilgiornale.it scrive

Italia-Bulgaria oggi in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in TV e streaming - Bulgaria è la finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma oggi alle 12:30, ora italiana ... Scrive fanpage.it