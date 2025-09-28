È festa grande a Manila: l’ Italia della pallavolo maschile batte la Bulgaria per 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) e conquista il quinto titolo mondiale, il secondo consecutivo dopo Katowice 2022. A 21 giorni dal trionfo delle donne di Julio Velasco, arriva la doppietta storica uomini-donne che non si vedeva dal 1960 (allora fu l’U a riuscirci). Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno giocato una finale intensa, dominata dal servizio di Yuri Romanò e Mattia Bottolo, con il supporto di un gruppo coeso e maturo. Indice. Italia pentacampione del mondo. La cronaca della finale Italia – Bulgaria. I protagonisti azzurri. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Italia-Bulgaria 3-1: il volley è azzurro, l’Italia è campione del mondo per la quinta volta