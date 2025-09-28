Italia-Bulgaria 25-21 diretta finale Mondiali volley | gli azzurri si aggiudicano il primo set partita equilibrata Giannelli super in difesa la Bulgaria sbaglia tanto

L'Italia della pallavolo continua a sognare anche grazie alla formazione maschile. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno travolto ieri, in quella che molti consideravano la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Italia-Bulgaria 25-21, diretta finale Mondiali volley: gli azzurri si aggiudicano il primo set, partita equilibrata. Giannelli super in difesa, la Bulgaria sbaglia tanto

In questa notizia si parla di: italia - bulgaria

Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna

Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia

Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

Italia-Bulgaria, via alla finale: gli azzurri cercano di replicare l'impresa delle donne - X Vai su X

Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Bulgaria, diretta Mondiale volley: la finale in tempo reale - I ragazzi di De Giorgi si apprestano ad affrontare una sfida importantissima dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro la Polonia in semifinale ... Lo riporta tuttosport.com

Italia-Bulgaria, finale Mondiali volley: orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La diretta - Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno travolto ieri, in quella che molti consideravano ... Segnala msn.com