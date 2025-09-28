Italia ancora campione del mondo di pallavolo | doppio trionfo maschile e femminile
L’Italia della pallavolo scrive un’altra pagina storica. Gli azzurri hanno battuto 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) la Bulgaria nella finale mondiale di Manila, conquistando il secondo titolo iridato consecutivo dopo quello vinto a Katowice quattro anni fa. Un successo che si aggiunge a quello recente della Nazionale femminile di Julio Velasco, campione del mondo in Thailandia, e che porta l’Italia in un club ristrettissimo: l’unico precedente di vittoria contemporanea ai Mondiali maschili e femminili risale all’Unione Sovietica, capace di centrare l’impresa nel 1952 e nel 1960. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva seguito con ottimismo la semifinale vinta contro la Polonia, ha invitato gli azzurri al Quirinale mercoledì 8 ottobre alle 16, dove si uniranno alle campionesse del mondo già attese per celebrare il doppio trionfo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: italia - campione
Bikers Racing Team, Elia Sammartin campione d’Italia
Il monrealese Marco Faraci, portiere campione d’Italia: premiato da Arcidiacono
Italia campione del mondo, 19 anni fa il trionfo in Germania. La strada verso la vittoria e cosa fanno ora gli eroi di Berlino
L’Italia campione dedica il mondiale di volley a Lavia. Anzani: “Questo oro è per te” Vai su X
Volley, Italia campione del mondo: battuta la Bulgaria 3-1 - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo: 3-1 alla Bulgaria, l'Italia è campione del mondo. Mattarella: 'Vittoria meritata, vi aspetto al Quirinale' - Secondo titolo consecutivo per la nazionale di De Giorgi. Riporta ansa.it
Pallavolo: 3-1 a Bulgaria, l'Italia è campione del mondo - 10) la Bulgaria conquistando il secondo titolo iridato consecutivo dopo quello di Kat ... Come scrive ansa.it