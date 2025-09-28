Italia ancora campione del mondo di pallavolo | doppio trionfo maschile e femminile

L’Italia della pallavolo scrive un’altra pagina storica. Gli azzurri hanno battuto 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) la Bulgaria nella finale mondiale di Manila, conquistando il secondo titolo iridato consecutivo dopo quello vinto a Katowice quattro anni fa. Un successo che si aggiunge a quello recente della Nazionale femminile di Julio Velasco, campione del mondo in Thailandia, e che porta l’Italia in un club ristrettissimo: l’unico precedente di vittoria contemporanea ai Mondiali maschili e femminili risale all’Unione Sovietica, capace di centrare l’impresa nel 1952 e nel 1960. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva seguito con ottimismo la semifinale vinta contro la Polonia, ha invitato gli azzurri al Quirinale mercoledì 8 ottobre alle 16, dove si uniranno alle campionesse del mondo già attese per celebrare il doppio trionfo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

