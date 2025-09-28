Israele perché esiste il blocco navale

Una volta terminato il can can mediatico del “parto-non parto” delle circa 50 imbarcazioni della Global Samud Flotilla una cosa è certa: si finirà (di nuovo) nei tribunali internazionali per darsele di santa ragione ma nelle aule giudiziarie. La lenta navigazione dalle acque a largo di Creta (dove sono in attesa gli attivisti imbarcati per il “salto definitivo” verso le coste di Gaza) si prospetta tutto sommato serena. Almeno dal punto di vista meteorologico e del moto ondoso. Il vento (da 20 a 23 nodi, ieri pomeriggio), potrebbe consentire una navigazione a vela. Certo un po’ d’onda al traverso (60 centimetri sotto costa, oltre 1 metro a largo), potrebbe dare fastidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

