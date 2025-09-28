Israele non sarà al Giro | Dimostrata sensibilità Ma il centrodestra attacca
Era nell’aria da giorni, ma alla fine la scelta è stata "condivisa": l’Israel Premier Tech non parteciperà al Giro dell’Emilia. A dare l’ufficialità è direttamente Roberta Li Calzi, assessora comunale allo Sport, che già più volte aveva insistito sul caso scongiurando la presenza del team israeliano alla corsa ciclistica. Alle spalle della decisione, oltre che una presa di posizione in merito alla partecipazione di Israele alle competizioni sportive, un discorso di ordine pubblico: la volontà è stata anche quella di evitare blitz dei manifestanti e proteste come successo alla Vuelta in Spagna, in accordo con Questura e Prefettura per quanto riguarda appunto gli aspetti di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
