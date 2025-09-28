Israele attacca la Flotilla | È una provocazione pro-Hamas Tajani avverte | Missione pericolosa
Mentre decine di barche con a bordo delegazioni di attivisti e professionisti da 44 paesi del mondo navigano verso Gaza per rompere l’assedio e consegnare aiuti umanitari, il governo israeliano liquida la Global Sumud Flotilla come un'operazione di propaganda al servizio di Hamas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Israele attacca lo Yemnen mentre tratta per la tregua a Gaza
Israele attacca obiettivi Houthi in Yemen
Colloqui a Doha: prima fumata nera. E Israele attacca gli Houthi in Yemen
Laura Boldrini attacca la comunità internazionale che denuncia il blocco navale di Israele davanti a Gaza
Israele attacca le barche italiane, Meloni indignata per i disordini a Milano ma obbediente in politica estera: "Flotilla irresponsabile". Di @SansonettiUnita
Attacco alla Flotilla, Tajani: “Israele garantisca tutela di chi è a bordo”. Conte: “Attacco inaccettabile, dove sono i patrioti al governo?” - La Farnesina chiede a Israele di garantire l'incolumità degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Flotilla, il marittimista Loffreda: "Israele potrebbe bloccarla già a 200 miglia dalla costa" - La Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza "potrebbe incontrare il primo ostacolo reale entrando nella Zee Zona economica esclusiva di Israele (estesa per principio generale entro le 200 miglia na ... Scrive adnkronos.com