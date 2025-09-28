Non si ferma il martellamento di Gaza da parte delle forze delle Idf. In mattinata, le bombe israeliane si sono abbattute su Nuseirat. Continua il "giallo" della proposta di pace di Donald Trump, che Hamas nega di aver ricevuto. E il Parlamento ebraico ha approvato l'introduzione della pena di morte per i terroristi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele approva la pena di morte per i terroristi. Hamas ribadisce: "Nessuna nuova proposta dai mediatori"