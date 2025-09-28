Israele approva la pena di morte per i terroristi Hamas ribadisce | Nessuna nuova proposta dai mediatori

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma il martellamento di Gaza da parte delle forze delle Idf. In mattinata, le bombe israeliane si sono abbattute su Nuseirat. Continua il "giallo" della proposta di pace di Donald Trump, che Hamas nega di aver ricevuto. E il Parlamento ebraico ha approvato l'introduzione della pena di morte per i terroristi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

israele approva la pena di morte per i terroristi hamas ribadisce nessuna nuova proposta dai mediatori

© Ilgiornale.it - Israele approva la pena di morte per i terroristi. Hamas ribadisce: "Nessuna nuova proposta dai mediatori"

In questa notizia si parla di: israele - approva

Israele, Knesset approva mozione su annessione Cisgiordania con 71 sì e 13 no: verso fine dello Stato palestinese e realizzazione "Greater Israel"

Israele approva il piano per l’occupazione di Gaza City: “Evacuare un milione di palestinesi”

Israele, il gabinetto di sicurezza approva il piano di occupazione di Gaza City: “Un milione di abitanti trasferito entro il 7 ottobre”

israele approva pena morteFlotilla, Tajani: “Pericoloso andare verso blocco navale”. Knesset approva pena morte per terroristi - Hamas ribadisce, 'nessuna nuova proposta dai mediatori' Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma di non aver ricevuto nuove proposte per un cessate il fuoco a Gaza, dopo che elementi del ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Approva Pena Morte