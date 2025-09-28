CURIGLIA CON MONTEVIASCO (Varese) Un’altra giornata simbolica per Monteviasco, il borgo montano dell’Alto Varesotto rimasto isolato per quasi sette anni a causa della chiusura della funivia. Dopo la festa dello scorso 10 agosto, quando l’impianto ha finalmente ripreso a funzionare, quella di ieri è stata un’altra occasione per riunirsi e celebrare insieme a chi per oltre 2.400 giorni non ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Come l’Arma dei Carabinieri, che per tutto il periodo di fermo del mezzo di trasporto ha garantito assistenza ai residenti del piccolo nucleo, salendo più volte alla settimana i 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Isolati per 2.400 giorni. L’omaggio di Monteviasco all’Arma dei Carabinieri