Iran tornate in vigore dopo 10 anni le sanzioni dell’Onu

Dopo il fallimento dei negoziati degli ultimi mesi, a 10 anni dall’accordo sul nucleare voluto da Barack Obama (e cancellato poi da Donald Trump) sono rientrate in vigore le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti dellIran. A spingere per il ripristino delle misure restrittive sono stati tre Paesi europei: Francia, Germania e Regno Unito. La reintroduzione delle sanzioni Onu, si legge in una nota dei tre ministeri degli Esteri, «non significa la fine della diplomazia». Parigi, Berlino e Londra hanno inoltre esortato Teheran «a evitare qualsiasi escalation e a tornare a rispettare gli obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

