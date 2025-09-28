Iran tornate in vigore dopo 10 anni le sanzioni dell’Onu
Dopo il fallimento dei negoziati degli ultimi mesi, a 10 anni dall’accordo sul nucleare voluto da Barack Obama (e cancellato poi da Donald Trump) sono rientrate in vigore le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti dell’ Iran. A spingere per il ripristino delle misure restrittive sono stati tre Paesi europei: Francia, Germania e Regno Unito. La reintroduzione delle sanzioni Onu, si legge in una nota dei tre ministeri degli Esteri, «non significa la fine della diplomazia». Parigi, Berlino e Londra hanno inoltre esortato Teheran «a evitare qualsiasi escalation e a tornare a rispettare gli obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Tornano in vigore sanzioni dell'Onu all'Iran dopo 10 anni - Sono scattate le sanzioni Onu all'Iran, a dieci anni dall'accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Te ... Lo riporta msn.com
