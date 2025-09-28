Iperprotezione genitoriale e adolescenti fragili | perché l’eccesso di controllo danneggia gravemente lo sviluppo emotivo Il punto di vista della psichiatra Lucattini

L'equilibrio tra protezione e autonomia rappresenta una delle sfide più complesse per i genitori di adolescenti. Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, evidenzia come l'eccesso di controllo genitoriale possa compromettere gravemente lo sviluppo emotivo dei ragazzi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: iperprotezione - genitoriale

L’apocalisse educativa - I genitori ultrà come detonatori di immaturità La figura dell’ultrà genitoriale emerge come una piaga culturale ormai dilagante. Genitori cresciuti senza evolversi, che si ergono a difensori spasmodici della vita dei figli — come se la cres - facebook.com Vai su Facebook

Esperienze concrete e relazioni forti: la ricetta di Asilo Mariuccia per gli adolescenti fragili - APorto Valtravaglia la storica struttura di Fondazione Asilo Mariuccia è al centro di un nuovo importante progetto per potenziare le attività a contrasto del disagio giovanile e con una particolare ... Riporta vita.it