Io sono Farah cartello 16+ che appare e scompare | che cosa implica davvero

Negli ultimi giorni alcuni telespettatori hanno segnalato il cartello 16+ associato a Io sono Farah comparire in alcuni promo e poi sparire nelle repliche o in altri passaggi. Non è un “giallo”, ma un tema di classificazione e packaging: quando un episodio contiene contenuti sensibili (tensione, tematiche adulte, linguaggio), la rete può applicare l’avvertenza per quel singolo lancio, mentre in altri contesti il bollino non viene riproposto perché cambia il montaggio del promo o la fascia oraria. Sul piano pratico, la presenza intermittente di 16+ non riscrive la serie: segnala che quel blocco di puntate o quel trailer enfatizza elementi più forti, soprattutto se in prime time o a ridosso di scene chiave. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

