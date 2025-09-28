Io porto tu porti in 700 alla maxi tavolata per fare comunità

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sipario su FesteggiAmo, in 700 alla tavolata "Io porto, tu porti", a Pioltello: pietanze cucinate a casa e servite al parco Bambine e bambini di Chernobyl per fare comunità, "la ricetta che avvicina tutti nella città dove uno su quattro è straniero - dice il vicesindaco Saimon Gaiotto, che ha preparato centinaia di polpette proprio per l’occasione -. Un momento che è diventato un appuntamento importante per tanta gente", suggello di un’iniziativa che registra sempre grandi numeri. Un’edizione speciale dedicata i 25 anni di Città, il titolo che ha certificato i risultati raggiunti dell’ex cenerentola dell’hinterland. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

io porto tu porti in 700 alla maxi tavolata per fare comunit224

© Ilgiorno.it - "Io porto, tu porti" in 700 alla maxi tavolata per fare comunità

In questa notizia si parla di: porto - porti

Il porto di Ancona su Rai 1: sarà il protagonista di “Linea Blu – Porti d’Italia”

Porti, Adsp Mtcs: trasporto eccezionale per il primo yacht realizzato nel porto di Civitavecchia

RemTech Expo. Sogesid S.p.A. lancia “Porto 2040”: il futuro dei porti tra energia, logistica e innovazione

io porto tu porti"Io porto, tu porti" in 700 alla maxi tavolata per fare comunità - Sipario su FesteggiAmo, in 700 alla tavolata "Io porto, tu porti", a Pioltello: pietanze cucinate a casa e servite al parco Bambine e bambini di Chernobyl per fare comunità, "la ricetta che avvicina t ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Io Porto Tu Porti