Io porto tu porti in 700 alla maxi tavolata per fare comunità
Sipario su FesteggiAmo, in 700 alla tavolata "Io porto, tu porti", a Pioltello: pietanze cucinate a casa e servite al parco Bambine e bambini di Chernobyl per fare comunità, "la ricetta che avvicina tutti nella città dove uno su quattro è straniero - dice il vicesindaco Saimon Gaiotto, che ha preparato centinaia di polpette proprio per l’occasione -. Un momento che è diventato un appuntamento importante per tanta gente", suggello di un’iniziativa che registra sempre grandi numeri. Un’edizione speciale dedicata i 25 anni di Città, il titolo che ha certificato i risultati raggiunti dell’ex cenerentola dell’hinterland. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
