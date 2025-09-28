La risposta italiana a House of Gucci è la clamorosa novità annunciata da Sky nella serata di presentazione delle nuove stagioni. Le riprese di Gucci – Fine dei giochi inizieranno l’anno prossimo per la regia di Gabriele Muccino. La serie si basa sul libro di Allegra Gucci che è – attenzione – la figlia di Patrizia Reggiani, cioè di colei che è stata condannata per l’omicidio (madre e figlia non hanno più rapporti). "Mio marito mi ha spronato a scrivere il libro dopo l’uscita di House of Gucci – ha detto Allegra – Gli americani hanno perso l’occasione di raccontare una storia vera. La verità è meglio della finzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Intrighi di casa Gucci. E Argentero avvocato