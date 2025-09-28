Intervista esclusiva a Thanasoulas politico greco espulso dalla Moldavia per le sue opinioni Un Paese-candidato che maltratta il rappresentante di un Paese membro | un brutto precedente per i filo-UE della Sandu in vista delle elezioni
Delle elezioni in Moldavia del 28 settembre il mainstream parla soprattutto come di una storica scelta fra la libertà e la prosperità della UE e il giogo russo. D’altronde è questa la narrativa suggerita dai vertici di Bruxelles, impegnati ad allargare l’Unione il più possibile ad est. E la Moldavia è un Paese-candidato, spinto dalla Commissione von der Leyen su un percorso accelerato verso l’ingresso. Eppure Chi?in?u ha ancora dei problemi interni da risolvere, come il suo reale rapporto con le pratiche democratiche. Lo abbiamo chiesto a Dimos Thanasoulas, portavoce del partito NIKI, che conta 10 seggi al Parlamento greco e 1 all’Europarlamento. 🔗 Leggi su Follow.it
