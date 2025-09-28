Intervento di recupero a palazzo Paradiso | transito interrotto lungo il tratto di strada

Nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, il tratto di via delle Scienze a Ferrara, tra via Paradiso e via Giuoco del Pallone, sarà chiuso al transito veicolare, eccetto autorizzati, per consentire lo svolgimento di interventi nell'ambito dell'opera di recupero post sisma di palazzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: intervento - recupero

Il restauro di Villa Manzoni a Lecco: le facciate del cortile tornano al rosa antico dopo l’intervento di recupero

“Dopo l’intervento al cuore siamo al 75% del recupero e tutto procede bene”: Omar Pedrini con una foto rassicura i fan dall’ospedale

Omar Pedrini rassicura i fan dopo l’intervento al cuore: “Siamo al 75% di recupero, procede bene”

Pisa, intervento chirurgico per Stengs: tempi di recupero stimati in circa 3 mesi - X Vai su X

GARFAGNANA – Un edificio inutilizzato che riprende vita, grazie ad un importante intervento di recupero che ha permesso di restituire alla comunità un luogo di condivisione al servizio dei cittadini. Domani (sabato 27 settembre), alle ore 16.30, il borgo di Cas - facebook.com Vai su Facebook

Modifiche alla viabilità in via delle Scienze per interventi nell'ambito dell'opera di recupero post sisma di Palazzo Paradiso - Nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre 2025, il tratto di via delle Scienze, a Ferrara, tra via Paradiso e via Giuoco del Pallone sarà chiuso al transito veicolare (eccetto autorizzati) per ... Secondo cronacacomune.it