Intervento di recupero a palazzo Paradiso | transito interrotto lungo il tratto di strada

Nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, il tratto di via delle Scienze a Ferrara, tra via Paradiso e via Giuoco del Pallone, sarà chiuso al transito veicolare, eccetto autorizzati, per consentire lo svolgimento di interventi nell'ambito dell'opera di recupero post sisma di palazzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

