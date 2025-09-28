Interior Design e Psicologia | dal Decluttering alla Crescita Personale

L’ Associazione Progettisti e Designer (APeD), in collaborazione con l’ Accademia Telematica Europea, organizza una serie di quattro incontri online su Zoom ispirati al libro “Take Care of Your Home & Take Care of Yourself – La cura della casa come strumento per la cura di sé”, scritto da Virginie Simonet (interior designer) e Maria Francesca Basile (psicologa). 4 webinar che offrono un approccio integrato tra psicologia e design, mostrando come l’organizzazione degli spazi domestici possa favorire la crescita personale e il benessere. Calendario e temi dei webinar (1 ora ciascuno, dalle 19:30 alle 20:30): 1 ottobre 2025: Il cambiamento – come la casa può accompagnare i momenti di trasformazione della vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

