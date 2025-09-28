Inter vittoria contro il Cagliari | Lautaro fa la storia Esposito trova il gol

Forzainter.eu | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande prestazione dell’Inter alla Domus Arena con la squadra di Cristian Chivu che schianta il Cagliari con il 2-0 firmato Lautaro Martinez e Pio Esposito. I nerazzurri hanno conquistato altri tre punti per tornare in vetta alla classifica ed ora attende soltanto il match tra Milan e Napoli per comprendere quanto manca ancora per ritornare competitivi per lo scudetto. Dalla Sardegna, comunque, i ragazzi di Chivu torneranno con maggiore consapevolezza e concentrazione anche in vista della Champions League. Lautaro Martinez è stato il primo mattatore della serata. Il capitano nerazzurro ha dimostrato, al suo rientro da titolare a seguito di uno stop, di trovare nel Cagliari la propria vittima preferita, segnando il suo 12° gol contro i sardi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

