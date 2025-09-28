Inter Under 23 | doppio Spinaccè e con il Lumezzane arriva il poker di vittorie di fila
Il poker è servito. L’ Inter Under 23 sbanca il Tullio Saleri di Lumezzane con il punteggio di 2-1 al termine di una sfida non semplice ma condotta con piglio e determinazione e allarga la serie delle sue vittorie di fila. Reduci da due vittorie consecutive e rimasti in dieci per l’espulsione ingenua di Paghera, i ragazzi di mister Troise hanno provato in ogni modo a rendere difficile la vita ai nerazzurri riuscendo anche a pareggiare con un rigore di Malotti ma hanno poi dovuto alzare di nuovo bandiera bianca. Protagonista della gara è Spinaccè che ha messo a sedere i bresciani con una doppietta dimostrando talento e capacità di prendere per mano la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - under
Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»
Biglietti Inter-Olympiakos a Bari: quando escono
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
INTER UNDER 23 - TRIESTINA: LE FORMAZIONI ? Tonetto torna a sinistra in una difesa a quattro per il resto uguale a quella vista con l'Arzignano. Marino toglie una punta (Faggioli in panchina) e rafforza la mediana con Louati. C'è Kiyine al posto di D'Ur - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter Under 23 spicca il volo, terza vittoria consecutiva: battuta 2-0 la Triestina, in gol #Topalovic e #Kamatè - X Vai su X
Inter Under 23, arrivano buone sensazioni: il club ha un sogno - Se all’inizio c’era qualche dubbio ora le cose sembrano ben diverse ed in casa nerazzurra c’è davvero grandissima curiosità per il progetto Inter Under 23. Scrive spaziointer.it
LIVE Lumezzane-Inter U23: 1-0 al 9', avvio a ritmi altissimi, Inter vicina al raddoppio! - Scappato alla guardia di De Marino, La Gumina si presenta a tu per tu con Drago. Segnala msn.com