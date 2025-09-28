Inter Under 23 | doppio Spinaccè e con il Lumezzane arriva il poker di vittorie di fila

Il poker è servito. L’ Inter Under 23 sbanca il Tullio Saleri di Lumezzane con il punteggio di 2-1 al termine di una sfida non semplice ma condotta con piglio e determinazione e allarga la serie delle sue vittorie di fila. Reduci da due vittorie consecutive e rimasti in dieci per l’espulsione ingenua di Paghera, i ragazzi di mister Troise hanno provato in ogni modo a rendere difficile la vita ai nerazzurri riuscendo anche a pareggiare con un rigore di Malotti ma hanno poi dovuto alzare di nuovo bandiera bianca. Protagonista della gara è Spinaccè che ha messo a sedere i bresciani con una doppietta dimostrando talento e capacità di prendere per mano la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

