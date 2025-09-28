Inter U15 seconda sconfitta consecutiva | l’Udinese fa il colpaccio a Milano strappando l’1-0
Inter U15 arriva un’altra sconfitta per la squadra di Solivellas che perde contro l’Udinese e resta ferma a quota 3 punti. Momento complicato per l’ Inter U15, che incassa la seconda sconfitta consecutiva in questo avvio di stagione. Dopo il ko contro il Cagliari, i giovani nerazzurri allenati da Solivellas sono stati battuti in casa dall’ Udinese con il punteggio di 0-1, rimanendo così fermi a quota tre punti dopo le prime tre giornate di campionato. Il match disputato sui campi del centro sportivo nerazzurro è stato equilibrato ma deciso da un episodio a favore dei friulani, abili a sfruttare una delle poche occasioni nitide create. 🔗 Leggi su Internews24.com
