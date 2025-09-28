Inter testa allo Slavia Praga | obiettivo bis in Champions League

Archiviata la vittoria contro il Cagliari, l’Inter di Cristian Chivu deve rimettersi subito a lavoro per tentare il bis in Champions League. Alle ore 21:00 del 30 settembre i nerazzurri affronteranno lo Slavia Praga tra le mura amiche del San Siro, con l’obiettivo di conquistare un’ulteriore vittoria e salire a quota 6 punti nella classifica europea. Dopo la vittoria contro l’Ajax per 2-0, l’Inter ha bisogno di continuità, così da allontanarsi il più possibile dalla zona play-off. Contro i campioni di Repubblica Ceca, insomma, Chivu dovrà mantenere alta la concentrazione, dimostrando di star lavorando nella maniera giusta con il proprio gruppo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, testa allo Slavia Praga: obiettivo bis in Champions League

