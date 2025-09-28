Inter testa allo Slavia Praga | obiettivo bis in Champions League

Forzainter.eu | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria contro il Cagliari, l’Inter di Cristian Chivu deve rimettersi subito a lavoro per tentare il bis in Champions League. Alle ore 21:00 del 30 settembre i nerazzurri affronteranno lo Slavia Praga tra le mura amiche del San Siro, con l’obiettivo di conquistare un’ulteriore vittoria e salire a quota 6 punti nella classifica europea. Dopo la vittoria contro l’Ajax per 2-0, l’Inter ha bisogno di continuità, così da allontanarsi il più possibile dalla zona play-off. Contro i campioni di Repubblica Ceca, insomma, Chivu dovrà mantenere alta la concentrazione, dimostrando di star lavorando nella maniera giusta con il proprio gruppo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter testa allo slavia praga obiettivo bis in champions league

© Forzainter.eu - Inter, testa allo Slavia Praga: obiettivo bis in Champions League

In questa notizia si parla di: inter - testa

Calciomercato.com – Inter, testa a testa tra Bologna e Torino per Asllani: le ultime

Leoni Inter, duello testa a testa col Milan per il difensore del Parma: «Faranno di tutto per acquistarlo!». Poi le ultime su Calhanoglu e Dumfries

Zanetti: «Inter, l’uscita col Fluminense ha fatto male. Testa alla nuova stagione!»

inter testa slavia pragaInter, testa alla Champions: oggi la ripresa verso lo Slavia Praga, obiettivo bis - Martedì sera, alle 21, arriva lo Slavia Praga a San Siro nella gara valida per la seconda giornata ... Scrive msn.com

inter testa slavia pragaInter-Slavia Praga, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti - Ecco gli orari di conferenze e allenamenti di Inter e Slavia Praga per la giornata di lunedì 29 settembre in vista della Champions ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Testa Slavia Praga