Inter Slavia Praga, dove vedere la prossima sfida: orari, canali e copertura completa per la sfida della seconda giornata. L’attesa è finita: martedì 30 settembre alle ore 21:00 l’ Inter di Cristian Chivu affronterà lo Slavia Praga nella seconda giornata della fase campionato di Champions League 202526. Dopo la vittoria inaugurale, i nerazzurri cercano conferme davanti al pubblico di San Siro contro una formazione ceca pronta a giocarsi le proprie carte. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW, con possibilità di seguirlo anche in streaming su Sky Go e NOW TV per gli abbonati. Un appuntamento imperdibile per i tifosi interisti, che potranno vivere in diretta l’atmosfera della grande notte europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, tutto pronto per la prossima sfida di Champions League: ecco dove vedere il match in tv