Archiviata la convincente vittoria per 2-0 con il Cagliari, per l’Inter è tempo di guardare avanti senza fermarsi. Il successo messo a referto con i sardi ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, desiderosi di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi, dando prova di essere una squadra ancora competitiva su tutti i fronti. La prossima gara sarà quella con lo Slavia Praga, in programma martedì 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per la seconda giornata di Champions League. Un match estremamente delicato, in cui sarà fondamentale non incappare in trappole. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, Slavia Praga nel mirino: Sommer torna fra i pali