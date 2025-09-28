Inter Slavia Praga nel mirino | Sommer torna fra i pali
Archiviata la convincente vittoria per 2-0 con il Cagliari, per l’Inter è tempo di guardare avanti senza fermarsi. Il successo messo a referto con i sardi ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, desiderosi di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi, dando prova di essere una squadra ancora competitiva su tutti i fronti. La prossima gara sarà quella con lo Slavia Praga, in programma martedì 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per la seconda giornata di Champions League. Un match estremamente delicato, in cui sarà fondamentale non incappare in trappole. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?
Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri
Champions League, Inter-Slavia Praga: le info sui biglietti
Inter-Slavia Praga e Inter-Cremonese prima della sosta di ottobre. Poi si sale vertiginosamente in campionato: Roma, Napoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Milan in un mese Vai su X
UEFA CHAMPIONS LEAGUE Due serate imperdibili Martedì 30.09 ore 21:00 INTER vs SLAVIA PRAGA Mercoledì 01.10 ore 21:00 VILLAREAL vs JUVENTUS Vieni a vivere la magia della Champions con birra fresca, pizza e la migliore compag - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Inter-Slavia Praga: quote, formazioni, dove vederla. Secondo tempo nel mirino - Slavia Praga è una partita valida per il secondo turno di Champions League. Da assopoker.com
Inter-Slavia Praga, Chivu pronto a stupire ancora: nuova mossa in arrivo - La prossima avversaria dell'Inter è lo Slavia Praga, in Champions League: Chivu pronto a giocarsi un'altra mossa. spaziointer.it scrive