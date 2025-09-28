La vittoria per 2-0 con il Cagliari è passata in archivio e l’Inter vuole continuare il suo ottimo momento di forma. L’obiettivo è quello di centrare il quarto successo consecutivo in tutte le competizioni, dando prova di aver trovato la giusta quadra del cerchio. I nerazzurri avranno modo di staccare la spina solo in questa domenica, dovendo preparare il prossimo impegno in Champions League. La Beneamata se la vedrà contro lo Slavia Praga, gara in programma martedì 30 settembre alle ore 21:00 in quel del Giuseppe Meazza. Un match da non sbagliare, per mettere in cascina 3 punti fondamentali nel girone unico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Slavia Praga, la designazione arbitrale: Kavanagh dirige l’incontro