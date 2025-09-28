Inter-Slavia Praga | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2025-09-28 19:53:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo la bella vittoria in campionato, i nerazzurri riprendono il proprio percorso in Champions Inter-Slavia Praga (martedì 30 settembre con calcio d’inizio alle ore 21) è una gara valevole per la seconda giornata della fase a campionato in Champions League. Nel primo turno i nerazzurri hanno vinto 2-0 sul campo dell’Ajax grazie a una doppietta di Thuram, mentre i cechi hanno pareggiato 2-2 in casa con i norvegesi del BodoGlimt. Arbitra l’inglese Chris Kavanagh, assistito dai connazionali Dan Cook e Ian Hussin con Robert Jones quarto uomo, l’australiano Jarred Gillett e il portoghese Tiago Martins al Var. 🔗 Leggi su Justcalcio.com