Inter-Slavia Praga | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni
2025-09-28 19:53:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo la bella vittoria in campionato, i nerazzurri riprendono il proprio percorso in Champions Inter-Slavia Praga (martedì 30 settembre con calcio d’inizio alle ore 21) è una gara valevole per la seconda giornata della fase a campionato in Champions League. Nel primo turno i nerazzurri hanno vinto 2-0 sul campo dell’Ajax grazie a una doppietta di Thuram, mentre i cechi hanno pareggiato 2-2 in casa con i norvegesi del BodoGlimt. Arbitra l’inglese Chris Kavanagh, assistito dai connazionali Dan Cook e Ian Hussin con Robert Jones quarto uomo, l’australiano Jarred Gillett e il portoghese Tiago Martins al Var. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?
Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri
Champions League, Inter-Slavia Praga: le info sui biglietti
Inter-Slavia Praga e Inter-Cremonese prima della sosta di ottobre. Poi si sale vertiginosamente in campionato: Roma, Napoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Milan in un mese - X Vai su X
UEFA CHAMPIONS LEAGUE Due serate imperdibili Martedì 30.09 ore 21:00 INTER vs SLAVIA PRAGA Mercoledì 01.10 ore 21:00 VILLAREAL vs JUVENTUS Vieni a vivere la magia della Champions con birra fresca, pizza e la migliore compag - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Inter–Slavia Praga in diretta TV e streaming - Segui Inter–Slavia Praga in diretta TV, streaming e radio per la Champions League 2025/2026: tutte le info per non perdere la sfida del 30 settembre ... Riporta tag24.it
Champions League, dove vedere Inter-Slavia Praga in tv e in streaming: i dettagli - Dove seguire in diretta la sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2025/26 ... Si legge su msn.com