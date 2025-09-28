Inter Slavia Praga: dopo il successo di Cagliari è già tempo di pensare all’Europa. Possibile jolly a sorpresa per l’attacco. Il giorno dopo la vittoria sull’ Unipol Domus contro il Cagliari, in casa Inter è già tempo di guardare avanti. I nerazzurri hanno tirato il fiato solo per poche ore: domani sarà infatti vigilia di Champions League, con la squadra di Cristian Chivu attesa dalla sfida contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della fase a gironi. Il tecnico rumeno, che ha confermato la coppia Lautaro-Thuram in campionato, sta ragionando su possibili rotazioni per gestire al meglio le energie del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Slavia Praga: Chivu pensa a un jolly in vista del match di Champions. Ecco la possibile mossa