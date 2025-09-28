Inter Slavia Praga archiviato il Cagliari la testa è già all’impegno in Champions League | Chivu ha una missione

. Il confronto con l’anno scorso. Archiviata la vittoria per 2-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus, l’ Inter di Cristian Chivu non ha tempo per fermarsi e prepara subito la prossima sfida. Martedì sera, alle 21, a San Siro arriverà lo Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata della fase campionato della Champions League 202526. L’obiettivo dei nerazzurri in Europa. Il successo all’esordio contro l’Ajax ha dato fiducia e consapevolezza ai vicecampioni d’Italia e d’Europa, che ora vogliono dare continuità al percorso europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Slavia Praga, archiviato il Cagliari la testa è già all’impegno in Champions League: Chivu ha una missione

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?

Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri

Champions League, Inter-Slavia Praga: le info sui biglietti

UEFA CHAMPIONS LEAGUE Due serate imperdibili Martedì 30.09 ore 21:00 INTER vs SLAVIA PRAGA Mercoledì 01.10 ore 21:00 VILLAREAL vs JUVENTUS Vieni a vivere la magia della Champions con birra fresca, pizza e la migliore compag - facebook.com Vai su Facebook

#VIDEO #CHAMPIONSLEAGUE: #AtalantaBruges, #InterSlavia e #NapoliSporting! #DirettaGoal #SkySport https://digital-news.it/video/sky/1136/champions-league-atalanta-bruges-inter-slavia-e-napoli-sporting-diretta-goal-sky… @SkyItalia @SkySport #S - X Vai su X

Inter-Slavia Praga, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti - Ecco gli orari di conferenze e allenamenti di Inter e Slavia Praga per la giornata di lunedì 29 settembre in vista della Champions ... Segnala msn.com

Inter, testa alla Champions: oggi la ripresa verso lo Slavia Praga, obiettivo bis - Martedì sera, alle 21, arriva lo Slavia Praga a San Siro nella gara valida per la seconda giornata ... Secondo msn.com