Inter Make It Tre vittorie successive mentre Francoforte vincono un thriller a 10 goal

2025-09-27 23:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Inter è salito al quinto posto in Serie A con una vittoria per 2-0 tanto necessaria su Cagliari sabato per ottenere tre vittorie sul rimbalzo in tutte le competizioni. Lautaro Martinez ha segnato nove minuti nel gioco e Francesco Esposito ha trovato la rete a otto minuti dal tempo per dare a Cristian Chivu una importante tre punti. La Juventus, nel frattempo, balbettò nel perseguimento dei leader della lega di cattura Napoli mentre erano tenuti a un pareggio per 1-1 da Atalanta all’Allianz Stadium. Kamaldeen Sulemana ha dato ad Atalanta il comando nel tempo di interruzione del primo tempo prima che Juan Cabal si livellasse 12 minuti dal tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

