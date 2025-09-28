Inter-Lookman tutto vero | Atalanta furiosa

Tiene ancora banco l’affare (mancato) Lookman-Inter, con i bergamaschi che hanno perso la pazienza. C’è un motivo preciso che ha spiazzato tutti. L’estate 2025 ha consegnato uno dei casi di mercato più discussi: quello di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, punto di forza dell’ Atalanta, era finito nel mirino dell’ Inter, alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo i primi tentativi falliti su altri obiettivi. La corte nerazzurra era stata insistente, tanto da arrivare a formulare proposte economiche importanti, con rilanci fino a 45 milioni complessivi. Tuttavia, la Dea ha sempre fatto muro, decisa a non lasciarsi sfuggire uno dei protagonisti delle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Inter-Lookman, tutto vero: Atalanta furiosa

