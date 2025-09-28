Lautaro Martinez, il e dell’Inter: gol, record e sfida scudetto Lautaro Martinez illumina la trasferta a Cagliari con un gol decisivo che regala all’Inter una vittoria preziosa in Serie A. L’attaccante argentino infila la rete di testa al 22? del primo tempo, sfruttando un cross perfetto da Dimarco e firmando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro