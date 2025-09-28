Inter è la notte di Pio Il papà in tribuna a Cagliari | Una gioia pazzesca
I Il talento nerazzurro si sblocca in A e abbraccia il fratello Sebastiano, rivale in campo con la maglia del Cagliari, con quasi tutta la famiglia in tribuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: inter - notte
Rios Inter, la Roma fa sul serio: contatti nella notte per anticipare i nerazzurri, cosa filtra
Lookman Inter, Suma ammette: «Non la sto vivendo bene, per tutta la notte mi sono posto quella domanda»
De Biasi e il rimpianto all’Inter: «Mazzola scriveva di notte. La vera delusione fu non esordire in Serie A»
Notte di grande calcio all’Unipol Domus! Il Cagliari affronta l’Inter per la 5ª giornata di campionato. Sabato 27 settembre Ore 20:45 Stadio Unipol Domus – Cagliari Tutti pronti a fare il tifo! ? - facebook.com Vai su Facebook
Live dalla notte del @ballondor #ForzaInter #BallonDor - X Vai su X
Inter, Pio Esposito si sblocca e fa impazzire Chivu: la reazione del romeno al primo gol in A del suo gioiello - La notte di Pio Esposito: primo gol in Serie A per il talento dell'Inter che vince il derby in famiglia contro i fratello Sebastiano. Secondo sport.virgilio.it
L’Inter ha deciso: Pio Esposito resterà con Chivu. Rebus Taremi - Pio Esposito farà parte della batteria di attaccanti a disposizione di Chivu per la prossima stagione. Segnala corrieredellosport.it