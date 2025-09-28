Inter è la notte di Pio Il papà in tribuna a Cagliari | Una gioia pazzesca

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Il talento nerazzurro si sblocca in A e abbraccia il fratello Sebastiano, rivale in campo con la maglia del Cagliari, con quasi tutta la famiglia in tribuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, è la notte di Pio. Il papà in tribuna a Cagliari: "Una gioia pazzesca"

Inter, Pio Esposito si sblocca e fa impazzire Chivu: la reazione del romeno al primo gol in A del suo gioiello - La notte di Pio Esposito: primo gol in Serie A per il talento dell'Inter che vince il derby in famiglia contro i fratello Sebastiano. Secondo sport.virgilio.it

