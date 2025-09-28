Inter Dimarco sugli scudi | Chivu sorride
Il weekend sta passando in archivio e l’Inter può sorridere. Già, perché i nerazzurri hanno vinto con un netto 2-0 contro il Cagliari, con una prestazione di compattezza e qualità dal punto di vista offensivo. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, continuando a risalire la china della classifica e dando il massimo in ogni competizione. La prossima gara sarà quella con lo Slavia Praga, in programma martedì 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per la seconda giornata di Champions League. Un match da non sbagliare, così da mettere in cascina altri 3 punti pesanti nel girone unico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
