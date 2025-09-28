Inter Chivu | C’è chi mette il bastone tra le ruote ma qualcuno si è scordato cos’ha fatto questa squadra
2025-09-27 21:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’allenatore commenta la vittoria contro il Cagliari e risponde alle critiche: “Qualcuno si è scordato cos’hanno fatto” L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha commentato così la vittoria dell’Inter per 2-0 in casa del Cagliari: “Noi non vediamo fantasmi, dobbiamo capire determinati momenti – ha detto l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn – A volte abbiamo rischiato troppo, ma in generale la prestazione è stata positiva: abbiamo messo in campo qualità, giocate e sprecando troppo perché potevamo chiuderla prima. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
