Inter Bastoni accende la sfida Scudetto | il suo messaggio al Napoli

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria dei nerazzurri in trasferta contro il Cagliari. Dopo il pareggio casalingo della Juve contro l’ Atalanta, in serata è stata la volta dell’ Inter che ha sfidato, invece, il Cagliari in trasferta. La compagine allenata da Cristian Chivu ha vinto per 2-0 nella trasferta sarda, grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Con questa vittoria, i nerazzurri si portano momentaneamente a meno tre lunghezze, in classifica, dal Napoli, che questa sera è atteso dal big match dello stadio San Siro contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Inter, Bastoni accende la sfida Scudetto: il suo messaggio al Napoli

In questa notizia si parla di: inter - bastoni

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Bastoni lascia l’Inter? Fulmine a ciel sereno in Serie A, viene svenduto

Ricci svela: «L’obiettivo è l’Europa. Se ho parlato della possibilità Inter con Dimarco e Bastoni? La verità è…»

?UFFICIALE Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro #CagliariInter - X Vai su X

L’Inter a caccia della vittoria che in campionato manca dalla prima giornata contro il Torino, ospita il Sassuolo reduce dal successo contro la Lazio. Chivu lascia in panchina Sommer, Bastoni e Lautaro Martinez, dentro al suo posto Pio Esposito. Le formazioni - facebook.com Vai su Facebook

Bastoni difende l’Inter dalle critiche: “Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci” - Bastoni crede fortemente nell'Inter in questa stagione: "Noi ci esponiamo perché abbiamo grande fiducia in noi stessi, le big in lotta ci sono sempre ... Scrive fanpage.it

Inter, Inzaghi: 'Bastoni? Non sbaglia una partita da due anni. Su Sanchez...' - Al termine della sfida vinta contro la Lazio, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così di Bastoni e Sanchez. Scrive calciomercato.com