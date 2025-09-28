Inseguimento nella notte 33enne fugge all' alt della Polizia sperona una gazzella dei Carabinieri e si schianta

Udinetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inseguimento, lo speronamento, lo schianto e l'arresto. Una notte che pare la trama di un film polizesco quella di domenica 28 settembre 2025 in Via Cividale a Udine. Protagonista dell'episodio un 33enne residente a Rivignano Teor, già noto alle forze dell'ordine.L'uomo, dopo essere fuggito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inseguimento - notte

Trigoria, fuga folle nella notte: arrestato dopo inseguimento e spari

Notte di paura a Trigoria: spari e inseguimento, uomo fermato dai carabinieri

Casal di Principe, inseguimento nella notte: arrestati due 17enni con droga e contanti

Inseguimento alla frontiera nel Cuneese, arrestato un passeur - Dopo un inseguimento a forte velocità per 30 km dal colle della Maddalena due pattuglie della polizia di frontiera di Limone Piemonte (Cuneo) hanno bloccato nella notte tra il 26 e il 27 agosto ... Come scrive ansa.it

Inseguimento alla frontiera nel Cuneese, arrestato un passeur con 9 migranti a bordo - Dopo un inseguimento a forte velocità per 30 chilometri dal colle della Maddalena due pattuglie della polizia di frontiera di Limone Piemonte (Cuneo) hanno bloccato nella notte tra il 26 e il 27 ... Lo riporta torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Inseguimento Notte 33enne Fugge